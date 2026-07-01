Informations pratiques

Boussac-Bourg

Matinées avec Husk’in Creuse

Étang du Montet Boussac-Bourg Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-11

Deux matinées découverte avec Husk’in Creuse cani-rando, médiation animal et cani trottinette. .

Étang du Montet Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 10

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English : Matinées avec Husk’in Creuse

L’événement Matinées avec Husk’in Creuse Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-17 par Creuse Confluence Tourisme