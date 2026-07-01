UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Boussac-Bourg

Matinées avec Husk’in Creuse Boussac-Bourg

vendredi 31 juillet 2026 · Boussac-Bourg

Matinées avec Husk’in Creuse Boussac-Bourg

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Étang du Montet
Ville
23600 Boussac-Bourg
Département
Creuse
Tarif
10 10 Tarif réduit

Boussac-Bourg

Matinées avec Husk’in Creuse

Étang du Montet Boussac-Bourg Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-11

Deux matinées découverte avec Husk’in Creuse cani-rando, médiation animal et cani trottinette.   .

Étang du Montet Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Matinées avec Husk’in Creuse

L’événement Matinées avec Husk’in Creuse Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-17 par Creuse Confluence Tourisme

À voir aussi à Boussac-Bourg (Creuse)