AGENDA · Boussac-Bourg
Matinées avec Husk’in Creuse Boussac-Bourg
vendredi 31 juillet 2026 · Boussac-Bourg
Informations pratiques
Boussac-Bourg
Matinées avec Husk’in Creuse
Étang du Montet Boussac-Bourg Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-11
Deux matinées découverte avec Husk’in Creuse cani-rando, médiation animal et cani trottinette. .
Étang du Montet Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 10
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English : Matinées avec Husk’in Creuse
L’événement Matinées avec Husk’in Creuse Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-17 par Creuse Confluence Tourisme
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