Matisse, Braque, Delaunay, Kandinsky, Duchamp et … Paul Cézanne, un influenceur avant l’heure Bibliothèque Robert Sabatier Paris
vendredi 9 octobre 2026 · Bibliothèque Robert Sabatier · Paris
Informations pratiques
En
quoi la rencontre de certains artistes peut être à l’origine d’un nouveau
courant artistique ? Pourquoi le croisement des inspirations et des influences
est-il si important sur le chemin de la création ?
Avec :
Efflam, jeune artiste peintre et médiateur artistique. Efflam produit des
vidéos pédagogiques sur Youtube. En 2025, il débute une série de vidéos
sur l’année 1911 : une dizaine d’épisodes pour se rendre compte de la diversité
de la création et du mélange des influences artistiques. Nourri par l’histoire de l’art depuis ses
premiers pas dans les musées, il poursuit son éducation artistique à
l’université de Rennes entre 2017 et 2022. Titulaire d’un Master en Arts
Plastiques, Efflam aime mêler les références à d’autres artistes dans ses
peintures et ses collages numériques.
Cette rencontre est proposée en écho à l’exposition Cézanne
et nous présentée par le Grand Palais du 23 septembre 2026 au 17 janvier 2027.
Nombreux sont les artistes qui se sont côtoyés à Montmartre au début du XXe siècle. Paul Cézanne, peintre originaire d’Aix, s’est construit en marge de ses contemporains. Pourtant, sa rétrospective au Grand Palais après son décès en 1906, fait sensation. Esprit solitaire et marginal, très critiqué de son vivant, il est pourtant adulé par la nouvelle génération. Quelles leçons de son travail les futurs grands modernes Matisse, Braque, Delaunay, Kandinsky, Duchamp et Mondrian vont-ils tirer ?
Le vendredi 09 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Réservation en ligne via : billetweb/sabatier , à partir du 31 août.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 106 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T19:00:00+02:00_2026-10-09T21:00:00+02:00
Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris
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