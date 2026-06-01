Matrimoine et matérialité : conserver et exposer les textiles de Sarah Lipska, Château de Fontainebleau – salon Victoria, Fontainebleau

Matrimoine et matérialité : conserver et exposer les textiles de Sarah Lipska Samedi 6 juin, 11h30 Château de Fontainebleau – salon Victoria Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

En écho à l’exposition « Sarah Lipska (1882-1973). L’art dans tous ses éclats » visible au musée Sainte-Croix de Poitiers du 3 avril au 27 septembre 2026, cette table ronde interdisciplinaire mettra en lumière les enjeux de recherche, de restauration, de conservation et d’exposition liés à la production textile de cette artiste plurielle d’origine polonaise. Son goût pour l’expérimentation pose de fait un certain nombre de défis pour la préservation, la valorisation et la transmission de ce matrimoine – terme désignant les biens culturels produits et/ou légués par des femmes – aux générations futures.

Château de Fontainebleau – salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Sarah Lipska, Manteau lamé doré au col brodé, v. 1926, soie, métal, laine et matière synthétique, musées de Poitiers. Crédits photographiques : Musées de Poitiers, Ch. Vignaud