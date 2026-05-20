MATTHIEU NINA Salle Proudhon Besançon

Besançon

MATTHIEU NINA

Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

Matthieu Nina en spectacle à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.

25 ans plus tard, il monte sur scène.

Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : MATTHIEU NINA

L’événement MATTHIEU NINA Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)