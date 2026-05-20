MATTHIEU NINA Salle Proudhon Besançon
MATTHIEU NINA Salle Proudhon Besançon vendredi 22 janvier 2027.
Besançon
MATTHIEU NINA
Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:00:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
Matthieu Nina en spectacle à Besançon pour le festival Drôlement Bien.
À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.
25 ans plus tard, il monte sur scène.
Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.
Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .
Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MATTHIEU NINA
L’événement MATTHIEU NINA Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Ana Godefroy Besançon Scènacle Besançon 23 mai 2026
- À la découverte de l’Aquarium et de l’Insectarium, Citadelle de Besançon, Besançon 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées Nuit européenne des musées Besançon 23 mai 2026
- Médiation de l’exposition Ceija Stojka « Garder les yeux ouverts », Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon 23 mai 2026
- Visite guidée flash de l’exposition « L’extraordinaire horloge d’Amédée Bernardi », Musée du temps, Besançon 23 mai 2026