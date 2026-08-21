Maurizio Galante & Tal Lancman : Haute Couture, Design, Art, Cité de la dentelle et de la mode, Calais

Informations pratiques

Maurizio Galante & Tal Lancman : Haute Couture, Design, Art 19 et 20 septembre Cité de la dentelle et de la mode Pas-de-Calais

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition dévoile une œuvre multiforme, issue des conversations créatives entre les deux artistes dans différentes disciplines. Vêtements de haute couture, mobilier, objets de design et d’art sont donnés à voir, tous liés par la diversité des techniques employées, de la dentelle à l’ébénisterie en passant par la broderie et la photographie.

Présentée du 13 juin 2026 au 3 janvier 2027 à la Cité de la dentelle et de la mode et au musée des Beaux-Arts de Calais, l’exposition Maurizio Galante & Tal Lancman : Haute Couture, Design, Art a reçu le label « Exposition d’intérêt national » attribué par le ministère de la Culture.

Cité de la dentelle et de la mode 135 Quai du Commerce, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321004230 https://www.cite-dentelle.fr La Cité de la dentelle et de la mode est un lieu de mode incontournable. Dans sa galerie des expositions, elle présente des couturiers qui ont marqué l’histoire ou des créateurs de grande importance pour les arts de la mode (Hubert de Givenchy, Cristóbal Balenciaga…). La Cité de la dentelle propose des activités culturelles variées à faire entre amis, en famille ou en groupe. Les professionnels du textile et de la mode peuvent bénéficier d’un accueil adapté. Installé en cœur de ville, le musée offre par ailleurs de multiples services : auditorium, restaurant et boutique, centre de documentation et d’archives. De façon exceptionnelle pour un musée, la Cité de la dentelle et de la mode héberge le Centre de formation des apprentis des métiers de la dentelle qui forme les futurs professionnels du secteur. Une partie de l’enseignement technique se déroule de façon très ponctuelle dans les galeries de visite du musée. Gare de Calais Ville ou Calais Frethun (puis navette jusque Calais Ville)

L’exposition dévoile une œuvre multiforme, issue des conversations créatives entre les deux artistes dans différentes disciplines. Vêtements de haute couture, mobilier, objets de design et d’art sont…

© Olivier Leclercq