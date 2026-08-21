Maurizio Galante & Tal Lancman : Haute Couture, Design, Art, Musée des beaux-arts de Calais, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Musée des beaux-arts de Calais · Calais
Informations pratiques
Maurizio Galante & Tal Lancman : Haute Couture, Design, Art 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’exposition dévoile une œuvre multiforme, issue des conversations créatives entre les deux artistes dans différentes disciplines. Vêtements de haute couture, mobilier, objets de design et d’art sont donnés à voir, tous liés par la diversité des techniques employées, de la dentelle à l’ébénisterie en passant par la broderie et la photographie.
Présentée du 13 juin 2026 au 3 janvier 2027 à la Cité de la dentelle et de la mode et au musée des Beaux-Arts de Calais, l’exposition Maurizio Galante & Tal Lancman : Haute Couture, Design, Art a reçu le label « Exposition d’intérêt national » attribué par le ministère de la Culture.
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 18 h, et le week-end de 12 h 30 à 18 h (jusqu’à 17 h 30 de novembre à mars).
Musée des beaux-arts de Calais
Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr https://www.facebook.com/mbacalais;https://www.instagram.com/mba_calais/ Parking gratuit
L’exposition dévoile une œuvre multiforme, issue des conversations créatives entre les deux artistes dans différentes disciplines. Vêtements de haute couture, mobilier, objets de design et d’art sont…
© Olivier Leclercq
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