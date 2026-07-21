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Max Jacob : une rencontre improbable Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 29 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Max Jacob : une rencontre improbable Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah de Drancy
Adresse
110-112, avenue Jean-Jaurès
Ville
93700 Drancy
Département
Paris
Tarif
<p>  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ<br>13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris<br>17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris<br>Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  </p>

En 1941, le poète Max Jacob fait la connaissance de Jacques Evrard, un jeune homme de 17 ans qui aspire à devenir écrivain. Ce même jour, il rédige son célèbre texte « Conseils à un jeune poète ». Trois ans plus tard, leurs destins prennent des chemins radicalement opposés : arrêté parce que juif, Max Jacob est interné à Drancy où il meurt en 1944 ; Jacques Evrard s’engage lui dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme avant de rejoindre les Waffen‑SS. À l’occasion de cette rencontre, Philippe Douroux retracera deux parcours que tout a fini par opposer.

La discussion sera ponctuée de lectures de textes de Max Jacob.

En présence de PhilippeDouroux, auteur et journaliste, et lecture d’Emmanuel Houzé, comédien, professeur de théâtre et metteur en scène.

Animée par EduardoCastillo.

Réserver

À l’occasion du centenaire de la naissance de Max Jacob
Le dimanche 29 novembre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit

  NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-29T15:00:00+01:00
fin : 2026-11-29T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-29T14:00:00+02:00_2026-11-29T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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