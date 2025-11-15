Mazarin et les Gardiens du secret Bibliothèque nationale de France – site Richelieu Paris

« Mazarin et les Gardiens du secret » est un jeu immersif qui prend vie dans les espaces prestigieux du musée de la Bibliothèque nationale de France – site Richelieu. Les mystérieux Gardiens du secret veillent sur l’héritage du cardinal Mazarin et ont disséminé des indices au coeur des collections et de l’architecture remarquable du site. Petits ou grands curieux, passionnés d’histoire ou amateurs d’énigmes, tous sont invités à se lancer dans cette quête. Discrétion, sens de l’observation et attention aux détails seront vos meilleurs alliés pour élucider les énigmes et percer les mystères du trésor de Mazarin.

Découvrez le nouveau jeu immersif de la Bibliothèque nationale de France !

Du samedi 15 novembre 2025 au vendredi 15 novembre 2030 :

payant

Adulte : 22,00 €

– 26 ans : 18,00 €

– 18 ans : 15,00 €

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque nationale de France – site Richelieu 5 rue Vivienne 75002 Paris

https://cultival.fr/fr_FR/ +33825054405 https://www.facebook.com/cultival/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cultival/?locale=fr_FR