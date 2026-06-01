Mazurcade musiques traditionnelles, Parc Montsouris 75014 Paris, Paris

Mazurcade musiques traditionnelles Dimanche 21 juin, 16h00 Parc Montsouris 75014 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Le groupe Mazurcade joue de la musique issue de divers terroirs et animes des manifestations festives: bals, soirées, apéritifs conserts…

Parc Montsouris 75014 Paris Parc Montsouris 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France

Le groupe Mazurcade joue de la musique issue de divers terroirs et animes des manifestations festives: bals, soirées, apéritifs conserts…

Petitjean P