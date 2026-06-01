Mazurcade musiques traditionnelles, Parc Montsouris 75014 Paris, Paris
Mazurcade musiques traditionnelles, Parc Montsouris 75014 Paris, Paris dimanche 21 juin 2026.
Mazurcade musiques traditionnelles Dimanche 21 juin, 16h00 Parc Montsouris 75014 Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Le groupe Mazurcade joue de la musique issue de divers terroirs et animes des manifestations festives: bals, soirées, apéritifs conserts…
Parc Montsouris 75014 Paris Parc Montsouris 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France
Le groupe Mazurcade joue de la musique issue de divers terroirs et animes des manifestations festives: bals, soirées, apéritifs conserts…
Petitjean P
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