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Mazurcade musiques traditionnelles, Parc Montsouris 75014 Paris, Paris

Mazurcade musiques traditionnelles, Parc Montsouris 75014 Paris, Paris

Mazurcade musiques traditionnelles, Parc Montsouris 75014 Paris, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Parc Montsouris 75014 Paris

Adresse : Parc Montsouris 75014 Paris

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Mazurcade musiques traditionnelles Dimanche 21 juin, 16h00 Parc Montsouris 75014 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Le groupe Mazurcade joue de la musique issue de divers terroirs et animes des manifestations festives: bals, soirées, apéritifs conserts…

Parc Montsouris 75014 Paris Parc Montsouris 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France
Le groupe Mazurcade joue de la musique issue de divers terroirs et animes des manifestations festives: bals, soirées, apéritifs conserts…

Petitjean P

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