Me former en ligne avec Skillsbuild, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Me former en ligne avec Skillsbuild 26 avril – 28 novembre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-04-26T10:00:00+02:00 – 2023-04-26T12:30:00+02:00

Fin : 2023-11-28T14:30:00+01:00 – 2023-11-28T17:00:00+01:00

Cet atelier vous propose de vous aider à créer votre profil sur la plateforme de formation en ligne Skillsbuild, afin de vous permettre d’explorer et prendre en main les fonctionnalités essentielles de cet outil. Vous pourrez ensuite vous former sur des thématiques très variées telles que l’aide à la création de CV, le developpement de son réseau professionnel, l’ élaboration de sa stratégie de recherche d’emploi ou encore sur des aspects plus techniques comme le marketing numérique, le web-développement ou la cybersécurité.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs#item-grid-93211 »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs#item-grid-93211 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

14h30-17h. Venez découvrir et prendre en main la plateforme Skillsbuild, pour vous former gratuitement en autonomie !