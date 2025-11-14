Médiathèque Club de lecture ado Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Club de lecture ado

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-04-25 10:15:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

2026-04-25

Un moment pour partager ses coups de cœur et découvrir des nouveautés littéraires. Le club de lecture adolescent est ouvert à tous les férus de lecture, n’hésitez pas à vous y aventurer !

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

It’s a time to share favorites and discover new literary releases. The teen book club is open to all reading enthusiasts, so don’t hesitate to join in!

