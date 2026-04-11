Médiathèque Club de Lecture ado Médiathèque intercommunale Montélimar
Médiathèque Club de Lecture ado Médiathèque intercommunale Montélimar vendredi 29 mai 2026.
Montélimar
Médiathèque Club de Lecture ado
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:30:00
fin : 2026-05-29 18:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Rencontre et échange avec Jo Witek autour de ses différents ouvrages !
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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Meet and chat with Jo Witek about her various books!
L’événement Médiathèque Club de Lecture ado Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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