Médiathèque Club de Lecture ado Médiathèque intercommunale Montélimar

Montélimar

Médiathèque Club de Lecture ado

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:30:00

fin : 2026-05-29 18:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Rencontre et échange avec Jo Witek autour de ses différents ouvrages !

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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Meet and chat with Jo Witek about her various books!

L’événement Médiathèque Club de Lecture ado Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération