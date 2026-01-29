Médiathèque Jeux du vendredi Médiathèque Intercommunale Montélimar
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-03-13 14:30:00
fin : 2026-03-13 16:30:00
Scrabble, Mots pour Mot, Echecs, Triomino, Jeux de cartes….Venez partager vos jeux préférés ou en découvrir de nouveaux !
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Scrabble, Words for Words, Chess, Triomino, card games, etc. Come and share your favourite games or discover new ones!
