Médiathèque Les Carmes: Le nez au vent Médiathèque Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Médiathèque Les Carmes: Le nez au vent

Du 18/08 au 23/09/2026.

Au horaires habituels de la médiathèque. Médiathèque 35 avenue Marechal Leclerc Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-08-18

La médiathèque vous propose une exposition de peintures de François Provansal et Nicolas Imbert du mardi 18 août au mercredi 23 septembre

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Médiathèque 35 avenue Marechal Leclerc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 07 24 80 lescarmes@ampmetropole.fr

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English :

The library is hosting an exhibition of paintings by François Provansal and Nicolas Imbert from Tuesday, August 18, through Wednesday, September 23.

L’événement Médiathèque Les Carmes: Le nez au vent Pertuis a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Pertuis