Médiathèque Les Carmes: Le nez au vent Médiathèque Pertuis
mardi 18 août 2026 · Médiathèque · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Médiathèque Les Carmes: Le nez au vent
Du 18/08 au 23/09/2026.
Au horaires habituels de la médiathèque. Médiathèque 35 avenue Marechal Leclerc Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-08-18
La médiathèque vous propose une exposition de peintures de François Provansal et Nicolas Imbert du mardi 18 août au mercredi 23 septembre
.
Médiathèque 35 avenue Marechal Leclerc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 07 24 80 lescarmes@ampmetropole.fr
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English :
The library is hosting an exhibition of paintings by François Provansal and Nicolas Imbert from Tuesday, August 18, through Wednesday, September 23.
L’événement Médiathèque Les Carmes: Le nez au vent Pertuis a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Pertuis
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