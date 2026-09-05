Médiation à la carte à l’Hôtel Lallemant, Hôtel Lallemant, Bourges

Informations pratiques

Médiation à la carte à l’Hôtel Lallemant 19 et 20 septembre Hôtel Lallemant Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Médiation à la carte : visite des cours de l’Hôtel Lallemant.

Accessibilité au PMR en fauteuil accompagné.

Hôtel Lallemant 6 Rue Bourbonnoux, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 70 23 57 http://www.ville-bourges.fr/musees L’hôtel Lallemant qui abrite aujourd’hui un musée est un édifice remarquable de la 1ère Renaissance française. Construit entre 1497 et 1506, cet édifice présente un décor sculpté italianisant particulièrement précoce.

Médiation à la carte : visite des cours de l’Hôtel Lallemant.

©Direction des Musées et du Patrimoine Historique (DMPH)