Informations pratiques

Médiation autour de l’exposition « Et soudain le Champagne » à la Villa Douce Samedi 19 septembre, 13h30 Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce Marne

Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’auditorium de la Villa Douce accueillera quelques-uns des plus beaux éléments de l’exposition Et soudain le Champagne programmée d’octobre 2025 à avril 2026 au Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale d’Épernay.

Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 91 84 15 http://www.univ-reims.fr L’hôtel particulier de Maître Douce (notaire) construit de 1929 à 1934 est un exemple significatif de l’architecture privée du courant Art déco. L’hôtel a été réhabilité en 1990 pour l’installation des bureaux d’une société de financement. Il est occupé aujourd’hui par l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

L’auditorium de la Villa Douce accueillera quelques-uns des plus beaux éléments de l’exposition _Et soudain le Champagne_ programmée d’octobre 2025 à avril 2026 au Musée du vin de Champagne et…

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