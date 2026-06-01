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Médiation culturelle et outils numériques, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau

Médiation culturelle et outils numériques, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau

Médiation culturelle et outils numériques, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - quartier Henri IV, grande salle

Adresse : Cour du cheval blanc, Fontainebleau

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Médiation culturelle et outils numériques Vendredi 5 juin, 14h15 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:15:00+02:00 – 2026-06-05T15:45:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:15:00+02:00 – 2026-06-05T15:45:00+02:00

Comment attirer de nouveaux publics dans les lieux culturels et enrichir l’expérience de visite ? Quels enjeux et impacts pour les lieux culturels ?

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Cour du cheval blanc, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

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