Médiation et atelier « Découverte du street art », Coulée verte, Colombes

Informations pratiques

Médiation et atelier « Découverte du street art » Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h30 Coulée verte Hauts-de-Seine

A partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découverte du street art avec initiation au graff, à la Coulée verte

Coulée verte 107 bis rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 84 91 61 Installée sur une ancienne voie ferrée, la Coulée Verte offre de belles balades. Ayant pour objectif la préservation de l’habitat des espèces qu’elle abrite, elle a été semées de prairies pour attirer encore plus d’insectes et par conséquent plus d’oiseaux.

Médiation et atelier « Découverte du street art »