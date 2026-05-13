Médiation face aux œuvres, Musée Rodin, Paris

Médiation face aux œuvres Samedi 23 mai, 18h30 Musée Rodin Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Au programme : En début de soirée, des étudiantes de l’École du Louvre vous accompagnent dans votre déambulation nocturne en présentant une sélection d’œuvres d’Auguste Rodin en écho aux œuvres du musée Soumaya de la ville de Mexico.

En savoir plus : https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/nuit-europeenne-musees-2026

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Musée Rodin 77 Rue de Varenne, 75007 Paris, France Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 0144186110 https://www.musee-rodin.fr [{« link »: « https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/nuit-europeenne-musees-2026 »}] Outre les grandes œuvres du jardin le le « Penseur », la « Porte de l’enfer », « Balzac », les « Bourgeois de Calais », près de 500 sculptures de Rodin ans l’enceinte du musée, œuvres de toutes les périodes et de tous les matériaux : marbre, pierre, bronze, plâtre, cire, terre cuite, pâte de verre, céramique, mais aussi peintures, aquarelles, dessins, gravures. Quelques peintures (Monet, Renoir, Van Gogh) et œuvres diverses provenant de la collection personnelle de Rodin. Métro : Varenne (ligne 13) ou Invalides (ligne 13, ligne 8). RER : Invalides (ligne C). Bus : 69, 82, 87, 92. Vélib’ : 9 boulevard des Invalides. Stationnement : Boulevard des Invalides.

Médiation face aux œuvres

© agence photographique du musée Rodin – Pauline Hisbacq