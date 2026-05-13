Médiation par les étudiants de l’École du Louvre, Palais Galliera, Paris

Médiation par les étudiants de l’École du Louvre Samedi 23 mai, 18h30 Palais Galliera Paris

Accès : depuis le Square Galliera (avenue du Président Wilson)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Tout au long de la soirée, des étudiants de l’École du Louvre en histoire de l’art, de la mode ou de l’architecture, accueillent les visiteurs dans le Square du Palais Galliera et présentent, de manière sensible et singulière, une thématique en lien avec l’histoire du musée et les expositions présentées.

Palais Galliera 10 Avenue Pierre Ier de Serbie, 75116 Paris, France Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France +33156528600 https://www.palaisgalliera.paris.fr Le Palais Galliera conserve d’inestimables collections, parmi les plus riches au monde. Estimées aujourd’hui à près de 200.000 œuvres (vêtements, accessoires, photographies, dessins…), ces collections sont le reflet des codes de l’habillement en France, du XVIIIe siècle à nos jours, et font régulièrement l’objet d’expositions à Paris, en France et à l’étranger. Métro ligne 9 – arrêts Iéna ou Alma-Marceau. RER ligne C – arrêt Pont de l’Alma. Bus : lignes 32, 63, 82 – arrêt Iéna / lignes 42, 72, 80, 92 – arrêt Alma-Marceau. Vélib’ : stations aux 4 rue de Longchamp, 1 rue Bassano et 2 avenue Marceau.

Médiation par des étudiants de l’École du Louvre

©Fabrice Gaboriau