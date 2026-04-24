Médiations dans l’exposition, CAPC – musée d’Art Contemporain, Bordeaux

Médiations dans l’exposition Samedi 23 mai, 17h00 CAPC – musée d’Art Contemporain Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves de 1ère du lycée Montesquieu proposent une série de propositions permettant d’aborder les oeuvres d’art contemporain visibles dans les espaces du musée.

CAPC – musée d’Art Contemporain 7 Rue Ferrère, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556008150 https://www.capc-bordeaux.fr Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux a été créé en 1983. Les œuvres répondent pour la majorité d’entre elles, à la singularité architecturale de l’Entrepôt. Monumentales ou radicales, ces œuvres d’artistes historiques ou émergents, ont nourri, ici à Bordeaux, les grands débats artistiques et sociétaux des dernières décennies.

La classe, l’œuvre !