Médiévales de Sagonne Sagonne

Médiévales de Sagonne

2 Place du Château Sagonne Cher

Venez plonger au cœur de l’aventure et vivre une journée hors du temps aux Médiévales de Sagonne !

Venez profiter de nombreuses animations en continu le samedi 18 juillet de 10h à 22h et le dimanche 19 juillet de 9h à 19h au château de Sagonne !

Au programme artisanat et marché médiéval, joutes équestres, camps médiévaux, tir à l’arc, danses et troubadours, jeux et animations pour enfants, ainsi qu’une restauration sur place pour savourer pleinement l’ambiance médiévale et partager un moment convivial en famille ou entre amis. 8 .

English :

Dive into the heart of adventure and experience a day out of time at the Médiévales de Sagonne!

