Médiévales de Sagonne Sagonne

Médiévales de Sagonne
2 Place du Château Sagonne Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
2026-07-18 2026-07-19
Venez plonger au cœur de l’aventure et vivre une journée hors du temps aux Médiévales de Sagonne !
Venez profiter de nombreuses animations en continu le samedi 18 juillet de 10h à 22h et le dimanche 19 juillet de 9h à 19h au château de Sagonne !
Au programme artisanat et marché médiéval, joutes équestres, camps médiévaux, tir à l’arc, danses et troubadours, jeux et animations pour enfants, ainsi qu’une restauration sur place pour savourer pleinement l’ambiance médiévale et partager un moment convivial en famille ou entre amis. 8 .
2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com
English :
Dive into the heart of adventure and experience a day out of time at the Médiévales de Sagonne!
