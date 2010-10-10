Méditation pleine conscience guidée Centre Culturel Langeac

Langeac

Méditation pleine conscience guidée

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-01 17:30:00

fin : 2026-06-30 18:30:00

Date(s) :

2026-09-01

Méditation pleine conscience guidée avec Anne Priot, instructrice MBSR, organisée par l’Association Pétillante au Centre Culturel de Langeac, tous les lundis de 17h30 à 18h30.

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Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 06 40 69

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English :

Guided mindfulness meditation with Anne Priot, MBSR instructor, organized by the Association Pétillante at the Centre Culturel de Langeac, every Monday from 5:30 to 6:30 pm.

L’événement Méditation pleine conscience guidée Langeac a été mis à jour le 2025-05-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier