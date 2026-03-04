Carnac

Mégalithes en fête 2èmé édition

Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Mégalithes en Fête revient en 2026 !

Après le succès de l’édition 2025, on vous donne RDV le samedi 19 septembre à Carnac pour une grande journée festive, conviviale et intergénérationnelle.

Au programme animations, défis sportifs et ludiques, spectacles, concerts, démonstrations… et une grande nouveauté la Quête des Mégalithes.

Ce défi intercommunal réunira les 24 communes du territoire Auray Quiberon Terre Atlantique. Chaque commune sera représentée par une équipe de 5 habitants, prête à relever des épreuves tout au long de la journée autour de trois univers Terre, Mer et Air.

Vous souhaitez représenter votre commune ? Les candidatures sont ouvertes !

Pour participer, il faut

✅ être majeur

✅ résider sur le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique

✅ fournir une attestation sur l’honneur d’aptitude physique

Candidatez dès maintenant sur www.megalithesenfete.com

Rejoignez l’aventure et représentez votre commune ! .

Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Mégalithes en fête 2èmé édition Carnac a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon