Mehdi Djaadi « Couleur Framboise », La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
jeudi 13 mai 2027 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Mehdi Djaadi « Couleur Framboise » Jeudi 13 mai 2027, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines
1re série : 32 € – 2e série : 28 € – Abonné 1re série : 29 € – Moins de 26 ans : 15 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-13T20:30:00+02:00 – 2027-05-13T21:45:00+02:00
Fin : 2027-05-13T20:30:00+02:00 – 2027-05-13T21:45:00+02:00
DE ET AVEC MEHDI DJAADI
MISE EN SCÈNE THIBAUT EVRARD
LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE CÉSAR DABONNEVILLE
PRODUCTION KI M’AIME ME SUIVE ET STAOUELINE PRODUCTIONS
DURÉE 1H15
À PARTIR DE 14 ANS
Après le succès de son premier spectacle « Coming out » Mehdi Djaadi revient avec « Couleur Framboise ».
Il y incarne une trentaine de personnages aussi drôles que touchants dans un récit personnel : le parcours d’un homme confronté à l’impossibilité de concevoir un enfant avec sa femme, questionnant ainsi sa foi, sa virilité et les injonctions de la société. Loin des codes du stand-up traditionnel, Mehdi Djaadi livre un spectacle solaire et bouleversant d’humanité.
En partant d’un récit intime, il touche à l’universel et traite avec humour des questions très actuelles qui nous concernent tous.
« Un spectacle solaire, bouleversant d’humanité et de drôlerie, bourré d’amour et d’espoir. Incontournable » TÉLÉRAMA TTT
« Tout en finesse, Mehdi vise juste et parvient à la fois à faire rire et pleurer » LE PARISIEN
La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Humour
© Stephane Kerrad
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