Mehdi Djaadi « Couleur Framboise », La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

jeudi 13 mai 2027 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Mehdi Djaadi « Couleur Framboise » Jeudi 13 mai 2027, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 32 € – 2e série : 28 € – Abonné 1re série : 29 € – Moins de 26 ans : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-13T20:30:00+02:00 – 2027-05-13T21:45:00+02:00

Fin : 2027-05-13T20:30:00+02:00 – 2027-05-13T21:45:00+02:00

DE ET AVEC MEHDI DJAADI

MISE EN SCÈNE THIBAUT EVRARD

LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE CÉSAR DABONNEVILLE

PRODUCTION KI M’AIME ME SUIVE ET STAOUELINE PRODUCTIONS

DURÉE 1H15

À PARTIR DE 14 ANS

Après le succès de son premier spectacle « Coming out » Mehdi Djaadi revient avec « Couleur Framboise ».

Il y incarne une trentaine de personnages aussi drôles que touchants dans un récit personnel : le parcours d’un homme confronté à l’impossibilité de concevoir un enfant avec sa femme, questionnant ainsi sa foi, sa virilité et les injonctions de la société. Loin des codes du stand-up traditionnel, Mehdi Djaadi livre un spectacle solaire et bouleversant d’humanité.

En partant d’un récit intime, il touche à l’universel et traite avec humour des questions très actuelles qui nous concernent tous.

« Un spectacle solaire, bouleversant d’humanité et de drôlerie, bourré d’amour et d’espoir. Incontournable » TÉLÉRAMA TTT

« Tout en finesse, Mehdi vise juste et parvient à la fois à faire rire et pleurer » LE PARISIEN

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Humour

© Stephane Kerrad