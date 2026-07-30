Mélina Tobiana Quintet / Nouvel album ‘Clearly Now’ JASS CLUB PARIS Paris
samedi 3 octobre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Après un premier album éponyme sorti sur le label Outnote Records, Mélina Tobiana revient sur le devant de la scène avec un quintet inédit pour présenter son nouvel album ‘Clearly Now’, un répertoire original aux frontières du jazz, du groove et de la Folk.
« C’est une habituée des clubs parisiens, où elle a passé bien des nuits à peaufiner son approche particulière du chant. Avec sa voix un peu râpeuse, sa présence très assurée, sa soul et son swing percutant, Mélina Tobiana compte parmi les jazz women les plus
craquantes du moment ! »
Louis-Julien Nicolaou, Télérama
Mélina Tobiana / voix
Gustave Reichert / guitare, voix
Antoine Delprat / piano
Thomas Posner / contrebasse
Clément Brajtman / batterie, voix
Mélina Tobiana revient sur le devant de la scène avec un quintet inédit pour présenter son nouvel album ‘Clearly Now’, un répertoire original aux frontières du jazz, du groove et de la Folk.
Le vendredi 02 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
payant Prévente : 10 EUR
Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-02T21:30:00+02:00_2026-10-02T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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