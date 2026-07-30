Mélina Tobiana Quintet / Nouvel album ‘Clearly Now’ JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Après un premier album éponyme sorti sur le label Outnote Records, Mélina Tobiana revient sur le devant de la scène avec un quintet inédit pour présenter son nouvel album ‘Clearly Now’, un répertoire original aux frontières du jazz, du groove et de la Folk.

« C’est une habituée des clubs parisiens, où elle a passé bien des nuits à peaufiner son approche particulière du chant. Avec sa voix un peu râpeuse, sa présence très assurée, sa soul et son swing percutant, Mélina Tobiana compte parmi les jazz women les plus

craquantes du moment ! »

Louis-Julien Nicolaou, Télérama

Mélina Tobiana / voix

Gustave Reichert / guitare, voix

Antoine Delprat / piano

Thomas Posner / contrebasse

Clément Brajtman / batterie, voix

Mélina Tobiana revient sur le devant de la scène avec un quintet inédit pour présenter son nouvel album ‘Clearly Now’, un répertoire original aux frontières du jazz, du groove et de la Folk.

Le vendredi 02 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

payant Prévente : 10 EUR

Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-03T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-02T21:30:00+02:00_2026-10-02T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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