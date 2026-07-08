Melissa Laveaux + Alice Lewis LFSM Conservatoire Léo Delibes Clichy
dimanche 29 novembre 2026 · Conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Pour la troisième année consécutive, le Théâtre
Rutebeuf accueille le festival Les Femmes s’en mêlent, rendez-vous
incontournable des musiques indépendantes qui met à l’honneur les artistes
féminines des scènes rock, pop et alternatives.
Figure majeure de cette édition, Mélissa Laveaux
déploie depuis près de vingt ans une œuvre singulière à la croisée de l’indie
pop, du folk, du rock et des musiques caribéennes. Artiste franco-canadienne
d’origine haïtienne, elle explore à travers ses chansons les questions
d’identité, de mémoire, d’émancipation et de justice sociale, avec une liberté
de ton et une intensité rares.
Portée par une présence scénique magnétique, elle
livre des concerts où l’énergie côtoie l’intime, où la puissance des textes
rencontre des mélodies envoûtantes.
La soirée s’ouvrira avec Alice Lewis,
autrice-compositrice-interprète à l’univers délicat et hypnotique. Accueillie
dans l’intimité de l’auditorium du Conservatoire Léo Delibes, cette soirée
célèbre les voix féminines qui façonnent les musiques d’aujourd’hui et illustre
l’engagement du Théâtre en faveur de la création émergente et de la découverte
artistique.
Mélissa Laveaux, artiste franco-canadienne d’origine haïtienne, mêle indie pop, folk et musiques caribéennes. Ses chansons explorent identité et justice sociale. La soirée s’ouvrira avec Alice Lewis, autrice-compositrice-interprète à l’univers délicat et hypnotique.
Le dimanche 29 novembre 2026
de 17h00 à 19h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-29T18:00:00+01:00
fin : 2026-11-29T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-29T17:00:00+02:00_2026-11-29T19:00:00+02:00
Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5632&lng=1
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