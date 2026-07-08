Melissa Laveaux + Alice Lewis LFSM Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Pour la troisième année consécutive, le Théâtre

Rutebeuf accueille le festival Les Femmes s’en mêlent, rendez-vous

incontournable des musiques indépendantes qui met à l’honneur les artistes

féminines des scènes rock, pop et alternatives.

Figure majeure de cette édition, Mélissa Laveaux

déploie depuis près de vingt ans une œuvre singulière à la croisée de l’indie

pop, du folk, du rock et des musiques caribéennes. Artiste franco-canadienne

d’origine haïtienne, elle explore à travers ses chansons les questions

d’identité, de mémoire, d’émancipation et de justice sociale, avec une liberté

de ton et une intensité rares.

Portée par une présence scénique magnétique, elle

livre des concerts où l’énergie côtoie l’intime, où la puissance des textes

rencontre des mélodies envoûtantes.

La soirée s’ouvrira avec Alice Lewis,

autrice-compositrice-interprète à l’univers délicat et hypnotique. Accueillie

dans l’intimité de l’auditorium du Conservatoire Léo Delibes, cette soirée

célèbre les voix féminines qui façonnent les musiques d’aujourd’hui et illustre

l’engagement du Théâtre en faveur de la création émergente et de la découverte

artistique.

Mélissa Laveaux, artiste franco-canadienne d’origine haïtienne, mêle indie pop, folk et musiques caribéennes. Ses chansons explorent identité et justice sociale. La soirée s’ouvrira avec Alice Lewis, autrice-compositrice-interprète à l’univers délicat et hypnotique.

Le dimanche 29 novembre 2026

de 17h00 à 19h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-29T18:00:00+01:00

fin : 2026-11-29T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-29T17:00:00+02:00_2026-11-29T19:00:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5632&lng=1



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