Melissa Lesnie, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris
Melissa Lesnie, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris samedi 4 juillet 2026.
À l’occasion de la fête nationale américaine, embarquez pour une traversée des États-Unis en chansons, de Manhattan à la Louisiane, des plaines du Kentucky aux côtes de Cape Cod. Le pianiste new-yorkais John Lander et la chanteuse australienne Melissa Lesnie vous emmènent sur les routes mythiques de l’Amérique à travers les plus belles pages du Great American Songbook. Au programme : la fièvre de ‘New York, New York’, la nostalgie de ‘Georgia on My Mind’, la chaleur moite de Basin Street Blues ou encore la douceur d’un ‘Moonlight in Vermont’… Un itinéraire jazz et blues à travers les états et les décennies, à savourer comme on déplie une carte routière un soir d’été. Le 4 juillet, on célèbre l’âme véritable de l’Amérique — celle qui swingue, qui chante, et qui rassemble.
Line-up : Melissa Lesnie : voix ; John Lander : piano
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz & blues — Avec sa voix envoûtante, Melissa Lesnie vous transporte à travers les États-Unis, célébrant le Great American Songbook avec passion et émotion.
Le samedi 04 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
Le samedi 04 juillet 2026
de 17h00 à 18h00
payant
Tarif en ligne : de 19 à 22 euros
Tarif sur place : de 22 à 25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T16:00:00+02:00;2026-07-04T17:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/melissa-lesnies-road-trip contact@38riv.com
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