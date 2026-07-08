Mélodies sur Arzon Concert des élèves du stage de musique de chambre Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

Mélodies sur Arzon Concert des élèves du stage de musique de chambre

Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venant de la France entière et pour certains étant en phase de professionnalisation, les élèves du stage de musique de chambre et leurs professeurs vous proposent un programme éclectique fruit de leur travail de la semaine .

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Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14

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English :

Coming from all over France and for some being in phase of professionalization, the students of the training course of chamber music and their teachers propose you an eclectic program fruit of their work of the week.

L’événement Mélodies sur Arzon Concert des élèves du stage de musique de chambre Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay