Mélodies sur Arzon Concert des élèves du stage de musique de chambre Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon
dimanche 19 juillet 2026 · Chapelle des Pénitents · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Mélodies sur Arzon Concert des élèves du stage de musique de chambre
Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Venant de la France entière et pour certains étant en phase de professionnalisation, les élèves du stage de musique de chambre et leurs professeurs vous proposent un programme éclectique fruit de leur travail de la semaine .
.
Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Coming from all over France and for some being in phase of professionalization, the students of the training course of chamber music and their teachers propose you an eclectic program fruit of their work of the week.
L’événement Mélodies sur Arzon Concert des élèves du stage de musique de chambre Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire)
- Découverte du Qi-Gong Stade Craponne-sur-Arzon 8 juillet 2026
- Lecture Cyprès Centre Social Craponne-sur-Arzon 8 juillet 2026
- Fête de l’été du Cyprès Centre Social Cyprès Craponne-sur-Arzon 10 juillet 2026
- Piano musette avec Victor Martin-Dussaud Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon 10 juillet 2026
- Tournoi estival de tennis Stade Municipal Craponne-sur-Arzon 11 juillet 2026