Melody’s Echo Chamber en concert, L’Aéronef, Lille

25 Euros / 19 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T20:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T20:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:00:00+02:00

Melody’s Echo Chamber, joyau hexagonal de la pop psychédélique, fait halte à Lille.
Son univers est tissée de couplets électrisants, grooves de velours, de guitares inversées et voix réverbérées, d’élégance et d’harmonie(s). Mille moments étincelants s’y sont nichés. Une belle embuscade !

L'Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Pop psychédélique au programme.

D.R