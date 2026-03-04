Melody’s Echo Chamber en concert, L’Aéronef, Lille

Melody’s Echo Chamber en concert Mercredi 22 avril, 20h00 L’Aéronef Nord

25 Euros / 19 Euros

Début : 2026-04-22T20:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T20:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:00:00+02:00

Melody’s Echo Chamber, joyau hexagonal de la pop psychédélique, fait halte à Lille.

Son univers est tissée de couplets électrisants, grooves de velours, de guitares inversées et voix réverbérées, d’élégance et d’harmonie(s). Mille moments étincelants s’y sont nichés. Une belle embuscade !

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Pop psychédélique au programme.

