MEMENTO • Spectacle des MazelFreten La Maison des Métallos Paris

Porté par six interprètes venu·es de Chine, de Russie, du Cap-Vert, d’Espagne et de France, MEMENTO est une explosion d’énergie collective où rythmes, corps et cultures s’entremêlent. Sur un tapis blanc baigné de lumière, les gestes se répondent, se cherchent et s’unissent, dessinant une fresque sensible et pleine d’espoir.

MEMENTO est bien plus qu’un spectacle : c’est un souffle d’humanité et de joie, une célébration du collectif et de la liberté d’être en mouvement.

Structurée et atmosphérique, ponctuée de trouvailles sensibles, notamment liées au travail des bras, cette pièce, avec laquelle le duo entend partager ses valeurs, dont la contemplation et la poésie, se savoure sur une musique électro-acoustique. Rosita Boisseau , Le Monde

Autour du spectacle

Bord plateau (en LSF) (VEN. 23 AVRIL 2026) Échangez avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation. Le bord plateau sera interprété en langue des signes française (LSF).

Échauffement des spectateur·ices (VEN. 23 AVRIL 2026｜19h15) Prenez un moment pour vous en amont du spectacle, un temps de transition entre votre quotidien et la salle de spectacle. Accompagné·es par Marine Désessard, partagez quelques mouvements, respirations, mots ou regards complices pour lâcher prise et mieux accueillir le spectacle.

Soirée de clôture avec un Dj set des MazelFreten (SAM. 24 AVRIL 2026｜21h) La compagnie MazelFreten vous invite à faire le fête après la dernière date de MEMENTO aux Métallos, avec un temps d’initiation à la danse électro en début de soirée.

Après le succès électro de « Rave Lucid », la compagnie MazelFreten revient aux sources de son identité chorégraphique – l’hybridation entre danse hip-hop et électro – avec cette pièce en forme de manifeste.

Du vendredi 23 avril 2027 au samedi 24 avril 2027 :

vendredi, samedi

de 20h00 à 20h55

payant

Tarif plein｜25€

Tarif réduit 1｜15€

Tarif réduit 2｜10€

Spectacle naturellement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes

Gilets vibrants disponibles sur demande

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-23T23:00:00+02:00

fin : 2027-04-24T23:55:00+02:00

Date(s) : 2027-04-23T20:00:00+02:00_2027-04-23T20:55:00+02:00;2027-04-24T20:00:00+02:00_2027-04-24T20:55:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/spectacle-mazelfreten-memento +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos



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