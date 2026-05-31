Memeth.A DJ SET – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille

Memeth.A DJ SET – La Folie Continue #3 Samedi 1 août, 20h00 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T20:00:00+02:00 – 2026-08-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-01T20:00:00+02:00 – 2026-08-01T23:59:00+02:00

Aux commandes de cette soirée Mehmet.A, embarque le public pour un véritable tour du monde sonore, où les frontières s’effacent au rythme des musiques. Explorateur infatigable, il fait résonner les rythmes du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Amérique latine, de l’Asie, jusqu’aux perles électro-street. Un set généreux et mouvementé, reflet de ses années de vadrouille aux 4 coins du globe. Mélange de sons, de cultures et de danses, pour faire vibrer le festival jusqu’au bout de la nuit.

Quand le soleil commence à décliner, La bulle prolonge la magie avec un DJ set signé Mehmet.A, notre artisan du groove aux sélections affûtées. Entre percussions tribales, sonorités orientales, house hypnotique et rythmes organiques, Mehmet.A tisse un voyage musical intense et solaire.

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Dans le cadre de la Saison Méditerranéenne.

Dans le cadre de La Folie Continue #3, du 03 juillet au 02 août, la maison Folie Moulins et sa Micro-Folie vous ouvrent leur porte tout l’été pour profiter ensemble de cet espace unique ! Concert, spectacle, atelier, exposition, découvrez vite la programmation sur maisonsfolie.lille.fr

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Avec la complicité de la Bulle Café, de Nature en Ville.

Avec le soutien du Time2Adapt, porté par la MEL, la ville de Lille et leurs partenaires, teste des idées simples pour mieux vivre le changement climatique. Projet cofinancée par l’Union Européenne.

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Folie Continue #3 invite Memeth. A pour un tour du monde sans frontière. Explorez les sonorités des 4 coins du globe. Laissez vous entrainer dans une danse groove jusqu’au bout de la nuit.

Shezlöng