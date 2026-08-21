Mémoire d’Agathe Verschaffel, Atelier d’artiste – Agathe Verschaffel, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Atelier d'artiste - Agathe Verschaffel · Calais
Informations pratiques
Mémoire d’Agathe Verschaffel 19 et 20 septembre Atelier d’artiste – Agathe Verschaffel Pas-de-Calais
Accès avec une petite marche à l’entrée. Espace exigu.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Artiste peintre calaisienne, Agathe Verschaffel peint les façades d’usines délabrées de sa ville depuis 2 décennies, son regard sur le patrimoine industriel et portuaire local a toujours souligné l’urgence de le sauvegarder à minima…
Agathe Verschaffel, artiste-peintre calaisienne
Atelier d’artiste – Agathe Verschaffel 44 rue du Duc de Guise, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Artiste peintre calaisienne, Agathe Verschaffel peint les façades d’usines délabrées de sa ville depuis 2 décennies, son regard sur le patrimoine industriel et portuaire local a toujours souligné de …
© Agathe VERSCHAFFEL
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