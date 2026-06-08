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MÉMOIRE DES MERS Église des Grands Carmes Arsenal Perpignan

MÉMOIRE DES MERS Église des Grands Carmes Arsenal Perpignan

MÉMOIRE DES MERS Église des Grands Carmes Arsenal Perpignan vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Église des Grands Carmes Arsenal

Adresse : 1 Rue Jean Vielledent

Ville : 66100 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Perpignan

MÉMOIRE DES MERS

Église des Grands Carmes Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Église des Grands Carmes
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Église des Grands Carmes Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

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English :

? Grands Carmes Church

L’événement MÉMOIRE DES MERS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-05 par PERPIGNAN TOURISME

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