MÉMOIRE DES MERS Église des Grands Carmes Arsenal Perpignan
MÉMOIRE DES MERS Église des Grands Carmes Arsenal Perpignan vendredi 10 juillet 2026.
Perpignan
MÉMOIRE DES MERS
Église des Grands Carmes Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Église des Grands Carmes
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Église des Grands Carmes Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
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English :
? Grands Carmes Church
L’événement MÉMOIRE DES MERS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-05 par PERPIGNAN TOURISME
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