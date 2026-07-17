Mémoires architecturales au cimetière d’Amboise, Cimetière des Ursulines, Amboise

Informations pratiques

Mémoires architecturales au cimetière d’Amboise 19 et 20 septembre Cimetière des Ursulines Indre-et-Loire

Groupe limité à 20 personnes.

Réservation fortement conseillée à cercle.ambacia@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite surprenante organisée par le Cercle Ambacia qui permettra de découvrir autrement les personnalités qui ont marqué la ville d’Amboise, mais aussi un riche patrimoine artistique avec ses édifices en pierre et ses ornements en fonte d’art.

Cimetière des Ursulines 12 Rue des Ursulines, 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Une visite surprenante organisée par le Cercle Ambacia qui permettra de découvrir autrement les personnalités qui ont marqué la ville d’Amboise.

© Cercle Ambacia