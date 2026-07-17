Mémoires architecturales au cimetière d’Amboise, Cimetière des Ursulines, Amboise
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière des Ursulines · Amboise
Informations pratiques
Mémoires architecturales au cimetière d’Amboise 19 et 20 septembre Cimetière des Ursulines Indre-et-Loire
Groupe limité à 20 personnes.
Réservation fortement conseillée à cercle.ambacia@gmail.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Une visite surprenante organisée par le Cercle Ambacia qui permettra de découvrir autrement les personnalités qui ont marqué la ville d’Amboise, mais aussi un riche patrimoine artistique avec ses édifices en pierre et ses ornements en fonte d’art.
Cimetière des Ursulines 12 Rue des Ursulines, 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Une visite surprenante organisée par le Cercle Ambacia qui permettra de découvrir autrement les personnalités qui ont marqué la ville d’Amboise.
© Cercle Ambacia
À voir aussi à Amboise (Indre-et-Loire)
- Pique-nique astronomique au Château Royal d’Amboise Amboise 17 juillet 2026
- Visite guidée nocturne d’Amboise Amboise 17 juillet 2026
- Soirées musicales & estivales du parc des mini châteaux Amboise 20 juillet 2026
- La Caravane sportive Amboise 21 juillet 2026
- Concert en plein air Amboise 23 juillet 2026