Mémoires capillaires, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Mémoires capillaires Dimanche 10 mai, 15h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

Au programme : performance immersive de Daja do Rosario, explorant le cheveu afro comme espace de mémoire ; lecture musicale d’EstelleSarah Bulle « Une histoire sentimentale de mes cheveux » ; enfin, table ronde sur les résistances capillaires animée par Ysiaka Anam, avec les artistes et autrices, ainsi que la journaliste Rachel Kwarteng.

Organisé par : Institut des Afriques (IdAf)

En partenariat avec la Maison des Mondes Africains (MansA)

Un évènement « Journées de la mémoire »

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur – 33300 Bordeaux,, Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’Institut des Afriques vous convie à un voyage poétique et engagé autour des mémoires capillaires. JMBX26 journées de la mémoire

Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval.