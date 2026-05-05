Mémoires capillaires, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Mémoires capillaires, Musée d’Aquitaine, Bordeaux dimanche 10 mai 2026.
Mémoires capillaires Dimanche 10 mai, 15h00 Musée d’Aquitaine Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00
Au programme : performance immersive de Daja do Rosario, explorant le cheveu afro comme espace de mémoire ; lecture musicale d’EstelleSarah Bulle « Une histoire sentimentale de mes cheveux » ; enfin, table ronde sur les résistances capillaires animée par Ysiaka Anam, avec les artistes et autrices, ainsi que la journaliste Rachel Kwarteng.
Organisé par : Institut des Afriques (IdAf)
En partenariat avec la Maison des Mondes Africains (MansA)
Un évènement « Journées de la mémoire »
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur – 33300 Bordeaux,, Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
L’Institut des Afriques vous convie à un voyage poétique et engagé autour des mémoires capillaires. JMBX26 journées de la mémoire
Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval.
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