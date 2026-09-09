Mémoires d’usines et de militants au Pré Saint-Gervais !, Mairie du Pré Saint-Gervais, Le Pré-Saint-Gervais

Informations pratiques

Mémoires d’usines et de militants au Pré Saint-Gervais ! Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie du Pré Saint-Gervais Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Pré Saint-Gervais a compté de nombreuses usines telles que Gladiator, Rateau, le Lit national, les Couleurs de Paris, le Jambon français, ou la Chocolaterie des Lions. Des personnalités ont aussi marqué le territoire par leur parcours politique comme Jean-Baptiste Sémanaz, André Joineau, Lucienne Noublanche, Claude Bartolone, ainsi que la figure tutélaire de Jean Jaurès, par ses discours d’avant-guerre, la Première, au-delà de toutes les divisions du mouvement ouvrier… Partez à la rencontre de ces figures emblématiques et de ce patrimoine industriel gervaisien par le biais d’une balade historique.

Avec Marc Giovaninetti de l’Association Histoire et Mémoires Ouvrières

Une balade historique dans toute la ville qui prend son départ devant la mairie

Mairie du Pré Saint-Gervais 84 bis rue André Joineau Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://exploreparis.com »}]

Le Pré Saint-Gervais a compté de nombreuses usines telles que Gladiator, Rateau, le Lit national, les Couleurs de Paris, le Jambon français, ou la Chocolaterie des Lions. Des personnalités ont aussi …

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