Mémoires en mouvement : récits d’auto-histoire, migrations et urbanités, Théâtre des Amandiers, Nanterre
mercredi 14 octobre 2026 · Théâtre des Amandiers · Nanterre
Informations pratiques
Mémoires en mouvement : récits d’auto-histoire, migrations et urbanités Mercredi 14 octobre, 16h30 Théâtre des Amandiers Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T16:30:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T16:30:00+02:00 – 2026-10-14T18:00:00+02:00
A partir de récits d’auto-histoire, croiser les disciplines et les approches afin d’évoquer les questions en lien avec les héritages, la mémoire et les transmissions de la migration et des lieux de vie (banlieues et urbanités).
Programmation : Nora Hamadi, La maison des rêves, Une histoire des banlieues françaises, Flammarion, 2025 ; El Mouhoub Mouhoud, Le prénom : Esquisse pour une auto-histoire de l’immigration algérienne, Seil 2025. Les auteurs seront invités à lire ou faire lire des extraits de leurs récits ; débat avec le public.
Théâtre des Amandiers 7 avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre Nanterre 92270 Quartier de La Boule – Champs Pierreux Hauts-de-Seine Île-de-France
A partir de récits d’auto-histoire, croiser les disciplines et les approches afin d’évoquer les questions en lien avec les héritages, la mémoire et les transmissions de la migration et des lieux de …
©Université Paris Nanterre
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