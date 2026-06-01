Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mémoires vives – Fashion-Z, Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle, Fontainebleau

Mémoires vives – Fashion-Z, Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle, Fontainebleau

Mémoires vives – Fashion-Z, Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Théâtre municipal de Fontainebleau - salle de spectacle

Adresse : 9 rue Dénecourt

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Mémoires vives – Fashion-Z Dimanche 7 juin, 16h00 Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:15:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:15:00+02:00

Comment archiver la création en devenir ?
Robinson Boursault présente ici une mise en archive performative qui enregistre la mémoire des écoles de mode.
Les créations étudiantes ‑ vêtements, accessoires, échantillons textiles et ennoblissements ‑ forment un vestiaire singulier, activé par un travail de captation et de classification méthodique.
Artiste et archiviste de mode, Robinson Boursault explore la mémoire des gestes, le vêtement-souvenir et considère la conservation comme création.

Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

Mémoires vives © Robinson Boursault

À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)