Mémoires vives – Fashion-Z, Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle, Fontainebleau

Mémoires vives – Fashion-Z Dimanche 7 juin, 16h00 Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:15:00+02:00

Comment archiver la création en devenir ?

Robinson Boursault présente ici une mise en archive performative qui enregistre la mémoire des écoles de mode.

Les créations étudiantes ‑ vêtements, accessoires, échantillons textiles et ennoblissements ‑ forment un vestiaire singulier, activé par un travail de captation et de classification méthodique.

Artiste et archiviste de mode, Robinson Boursault explore la mémoire des gestes, le vêtement-souvenir et considère la conservation comme création.

Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Mémoires vives © Robinson Boursault