Mémorial Bruno Willecoq Abbeville

Mémorial Bruno Willecoq Abbeville dimanche 7 juin 2026.

Mémorial Bruno Willecoq

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Tarif : 5.8 – 5.8 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Une grande journée sportive et festive à Abbeville
Le matin dès 09h00 Mémorial Bruno Willecoq
• 10 km International
• 5 km
• 2,5 km Benjamins/Benjamines
• Challenge des Écoles

L’après-midi dès 15h00
Le Carnaval d’Abbeville
Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France   tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

A great day of sport and festivities in Abbeville
Morning from 09:00: Bruno Willecoq Memorial
? 10 km International
? 5 km
? 2.5 km Benjamins/Benjamines
? Challenge des Écoles

Afternoon from 3:00 pm
Abbeville Carnival

German :

Ein großer sportlicher und festlicher Tag in Abbeville
Morgens ab 09.00 Uhr: Bruno Willecoq Memorial
? 10 km International
? 5 km
? 2,5 km Benjamins/Benjamines
? Challenge des Écoles (Herausforderung der Schulen)

Am Nachmittag ab 15.00 Uhr
Der Karneval von Abbeville

Italiano :

Una grande giornata di sport e di festa ad Abbeville
Mattina dalle 09:00: Memorial Bruno Willecoq:
10 km Internazionale
5 km
2,5 km Benjamins/Benjamines
? Sfida delle scuole

Pomeriggio dalle 15.00
Carnevale di Abbeville

Espanol :

Un gran día de deporte y fiesta en Abbeville
Mañana a partir de las 09:00: Memorial Bruno Willecoq
? 10 km Internacional
? 5 km
? 2,5 km Benjamines/Benjamines
? Desafío escolar

Tarde a partir de las 15h
Carnaval de Abbeville

