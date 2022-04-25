Mémorial Bruno Willecoq Abbeville

Mémorial Bruno Willecoq Abbeville dimanche 7 juin 2026.

Mémorial Bruno Willecoq

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Tarif : 5.8 – 5.8 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Une grande journée sportive et festive à Abbeville

Le matin dès 09h00 Mémorial Bruno Willecoq

• 10 km International

• 5 km

• 2,5 km Benjamins/Benjamines

• Challenge des Écoles

L’après-midi dès 15h00

Le Carnaval d’Abbeville

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

A great day of sport and festivities in Abbeville

Morning from 09:00: Bruno Willecoq Memorial

? 10 km International

? 5 km

? 2.5 km Benjamins/Benjamines

? Challenge des Écoles

Afternoon from 3:00 pm

Abbeville Carnival

German :

Ein großer sportlicher und festlicher Tag in Abbeville

Morgens ab 09.00 Uhr: Bruno Willecoq Memorial

? 10 km International

? 5 km

? 2,5 km Benjamins/Benjamines

? Challenge des Écoles (Herausforderung der Schulen)

Am Nachmittag ab 15.00 Uhr

Der Karneval von Abbeville

Italiano :

Una grande giornata di sport e di festa ad Abbeville

Mattina dalle 09:00: Memorial Bruno Willecoq:

10 km Internazionale

5 km

2,5 km Benjamins/Benjamines

? Sfida delle scuole

Pomeriggio dalle 15.00

Carnevale di Abbeville

Espanol :

Un gran día de deporte y fiesta en Abbeville

Mañana a partir de las 09:00: Memorial Bruno Willecoq

? 10 km Internacional

? 5 km

? 2,5 km Benjamines/Benjamines

? Desafío escolar

Tarde a partir de las 15h

Carnaval de Abbeville

