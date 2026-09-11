Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie – Visite libre, Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, Paris

Informations pratiques

Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie – Visite libre 19 et 20 septembre Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Paris

Gratuit – Visite libre – Visites flash sur demande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libre du mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

Venez découvrir le mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, inauguré le 5 décembre 2002 par Jacques Chirac, il rend hommage aux hommes, femmes, membres des formations supplétives, appelés du contingent ou engagés volontaires morts pour la France ainsi qu’aux victimes civiles ou disparues en marge du conflit en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre 1952 et 1964. Plus de 26 000 noms de victimes défilent sur les trois colonnes bleue blanche et rouge.

Accueil de 9h30 à 18h – Visites flash toute la journée sur demande

Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 65 quai Branly 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 06 08 85 03 47 https://www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/memorial-de-la-guerre-algerie-et-des-combats-du-maroc-et-de-la https://twitter.com/Hauts_Lieux_IDF Inauguré en 2002 sur la promenade du quai Branly, le mémorial est composé de trois colonnes lumineuses aux couleurs du drapeau français sur lesquelles défilent les noms de combattants et des victimes de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1964. Au sol, une dédicace rappelle « La mémoire des combattants morts pour la France […] et celle de tous les membres des forces supplétives tués après le cessez-le-feu en Algérie dont beaucoup n’ont pas été identifiés ». RER C – Pont de l’Alma ; Ligne 9 – Alma-Marceau

Visites libre du mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

©ONaCVG-MINARM