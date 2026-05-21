Mendelssohn Chœur du lycée Henri IV Église Saint-Etienne-du-Mont PARIS

Après la grande Messe en Ut de Mozart donnée l’année dernière, le chœur du lycée Henri IV, s’entoure à nouveau de près d’une quarantaine d’instrumentistes du CRR de Paris. Cette fois-ci, nous abordons le répertoire de Félix Mendelssohn, immense compositeur de musique vocale et éminent représentant du romantisme allemand.

La magnifique Soprano Thaïs RAÏ-WESTPHAL interpétera les parties solistes du psaume 42 de Mendelssohn.

Programme

Félix Mendelssohn : Psaume 115, Cantate « Verleih uns Frieden », Psaume 42

Choeur du lycée Henri IV

Direction : Olivier Bardot

Soprano : Thaïs RAÏ-WESTPHAL

Orchestre formé de musiciens du CRR de Paris

Église Saint-Étienne-du-Mont, Concert chœur et orchestre, Oliver BARDOT

Le vendredi 29 mai 2026

de 21h00 à 22h15

gratuit

Libre participation aux frais

Tout public. Jusqu’à 120 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T00:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T01:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T21:00:00+02:00_2026-05-29T22:15:00+02:00

Église Saint-Etienne-du-Mont Place Sainte-Geneviève 75005 PARIS

choeur.henriiv@gmail.com https://www.facebook.com/share/1Ui8BcxrEY/ https://www.facebook.com/share/1Ui8BcxrEY/



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