Mendelssohn Chœur du lycée Henri IV Église Saint-Etienne-du-Mont PARIS
Mendelssohn Chœur du lycée Henri IV Église Saint-Etienne-du-Mont PARIS samedi 30 mai 2026.
Après la grande Messe en Ut de Mozart donnée l’année dernière, le chœur du lycée Henri IV, s’entoure à nouveau de près d’une quarantaine d’instrumentistes du CRR de Paris. Cette fois-ci, nous abordons le répertoire de Félix Mendelssohn, immense compositeur de musique vocale et éminent représentant du romantisme allemand.
La magnifique Soprano Thaïs RAÏ-WESTPHAL interpétera les parties solistes du psaume 42 de Mendelssohn.
Programme
Félix Mendelssohn : Psaume 115, Cantate « Verleih uns Frieden », Psaume 42
Choeur du lycée Henri IV
Direction : Olivier Bardot
Soprano : Thaïs RAÏ-WESTPHAL
Orchestre formé de musiciens du CRR de Paris
Église Saint-Étienne-du-Mont, Concert chœur et orchestre, Oliver BARDOT
Le vendredi 29 mai 2026
de 21h00 à 22h15
gratuit
Libre participation aux frais
Tout public. Jusqu’à 120 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T00:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T01:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T21:00:00+02:00_2026-05-29T22:15:00+02:00
Église Saint-Etienne-du-Mont Place Sainte-Geneviève 75005 PARIS
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