MENTISSA, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

Informations pratiques

MENTISSA Samedi 23 janvier 2027, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

30€ / 24€ / 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T20:30:00+01:00 – 2027-01-23T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-23T20:30:00+01:00 – 2027-01-23T21:30:00+01:00

Moins métaphorique, plus frontal. Moins pudique, plus incarné. Ici, les mots ne suggèrent plus : ils disent. L’enfance, la famille, l’identité, la colère, le besoin de contrôle, l’amour comme refuge. Mentissa écrit pour se libérer.

La tournée précédente a laissé son empreinte : des titres plus rythmiques, notamment pensés pour respirer sur scène, dialoguer avec le public, offrir un espace d’énergie autant que d’intimité.

L’influence anglo-saxonne – d’Adele à Gracie Abrams, en passant par Olivia Rodrigo – s’y fait encore plus palpable, avec quelques incursions en anglais. La voix reste le centre de gravité : puissante, intime et fragile.

C’est cette Mentissa que vous retrouverez en concert à La Batterie.

https://www.youtube.com/watch?v=_XYQ9N2zBqQ

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4052 »}] [{« data »: {« author »: « Mentissa Musique », « cache_age »: 86400, « description »: « Mentissa – Les Enfants difficiles : https://mentissa.lnk.to/LesEnfantsDifficiles-SinglenExtrait de mon prochain album Enfants difficiles u00e0 venir le 12/06 : https://mentissa.lnk.to/EnfantsDifficilesnEn tournu00e9e en 2026 : https://tix.to/MentissaEnTourneenBoutique officielle de Mentissa (Pack collector CD/vinyles) : https://boutique.totoutard.com/collections/mentissannu2726u2726nnRu00e9alisu00e9 par Edie BlanchardnProduit par HKCORPnProductrice : Nora MIMOUNnDirectrice de production : Astrid ISSAVERDENSnAssistante de production : Lya-Jane GITLISnChef opu00e9rateur : Hovig HAGOPIANn1er assistant camu00e9ra : Nicolas HRYCAJnChef u00e9lectricien : Sylvain GABAYETnCheffe du00e9co : Sabrina JILLnAssistants du00e9coratrice : Dylan MANQUAT & Zou00e9 RICHARD DELMASnStyliste Mentissa : Agathe AURIFEILLEnMaquilleuse Mentissa : Elise SIKULAnCoiffeuse Mentissa : Ivana SILVESTREnChef Monteur : Ju00e9ru00e9mie BRIVETnu00c9talonnage : Lou LORIGNu00c9nnRemerciements tout particulier u00e0 TSFnnu2726u2726nnRejoignez Mentissa : nSur Instagram : https://www.instagram.com/mentissa_off/nSur Tik Tok : https://www.tiktok.com/@mentissanSur Facebook : https://www.facebook.com/mentissamusicnSur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkmd982oupPQHLWRsNdfD-A/?sub_confirmation=1nSite officiel : https://mentissaofficiel.com/nnu2726u2726nnParoles :nSors les mains de tes pochesnEt ne me ru00e9ponds pasnTout cu2019que je te reprochenJe te lu2019ai dit cent foisnTu2019es la pire des u00e9lu00e8ves que je nu2019ai jamais vuenDans la pire des classes que je nu2019ai jamais euesnOn appelle tes parents, tu peux rentrer chez toinnAh bon, ils sont absents ?nCu2019est dru00f4le, u00e7a mu2019u00e9tonne pasnu00c7a ne vous u00e9tonne pas ? Ah bon !nQue savez-vous de moi ?nSi vous saviez chez moinSi vous saviez pourquoin(Ah bon)nnNous, les enfants difficilesnAux regards indocilesnOn joue lu2019indiffu00e9rence, mais pourtantnnNous, les enfants difficilesnOn est bien plus fragilesnMalgru00e9 ce que lu2019on pense, oui pourtantnnEt tant du2019annu00e9es apru00e8s, je mu2019en souviens encorenSi seulement ils savaient que je faisais des effortsnIl mu2019arrivait de ru00eaver du2019u00eatre lu2019u00e9lu00e8ve parfaitenMais mon autre moitiu00e9 nu2019en faisait quu2019u00e0 sa tu00eatenJu2019voulais pas des ennuis, seulement du ru00e9confortnnSi demain ju2019suis absentenBah ne mu2019appelez pasnNe vous u00e9tonnez pas ! Ah bon !nQue savez-vous de moi ?nSi vous saviez chez moi nSi vous saviez pourquoi n(Ah bon)nnNous, les enfants difficilesnAux regards indocilesnOn joue lu2019indiffu00e9rence, mais pourtantnnNous, les enfants difficilesnOn est bien plus fragilesnMalgru00e9 ce que lu2019on pense, oui pourtantnnCelle ou celui qui longe les mursn(Ah bon)nCelle ou celui plein de fu00ealuresn(Ah bon)nCelle qui chante du00e9ju00e0 au futurn(Ah bon)nCelui dont le pu00e8re joue les dursn(Tiens bon)nIl y a celle qui manque de tempsn(Ah bon)nParce quu2019elle su2019occupe de ses parentsn(Ah bon)nCelle qui nu2019a pas les pieds sur terren(Ah bon)nEt ceux qui pleurent dans les vestiairesn(Pas bon)nYu2019a celle qui rit toujours trop fortn(Ah bon)nPeut-u00eatre pour oublier son corpsn(Ah bon)nPremier venu, dernier partin(Ah bon)nParce quu2019il veut pas rentrer chez luin(Tiens bon)nSi vous saviez comment cu2019est durn(Ah bon)nUne u00e9tiquette sur la figuren(Ah bon)nQuu2019on nu2019arrive pas u00e0 du00e9collern(Ah bon)nAlors quu2019on vient de commencer n(Tiens bon)nnNous, les enfants difficilesnAux destins si fragilesnMais pas perdus du2019avance,nEn mouvementnnNous, les enfants difficilesnTous les regards hostilesnNous en avons conscience, et pourtantnnNous, les enfants difficilesnAux destins si fragilesnMais pas perdus du2019avance,nEn mouvementnnNous, les enfants difficilesnTous les regards hostilesnNous en avons conscience, et pourtantnnu2117 & u00a9 VF Musiques / tu00f4t Ou tard », « type »: « video », « title »: « Mentissa – Les Enfants Difficiles (visualiser) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/_XYQ9N2zBqQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=_XYQ9N2zBqQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCkmd982oupPQHLWRsNdfD-A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Enfants Difficiles, deuxième album de Mentissa, marque une nouvelle ère. pop

©Inès Chable