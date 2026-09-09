Mercredi au piano, Hôtel de ville de Versailles, Versailles

mercredi 7 octobre 2026 · Hôtel de ville de Versailles · Versailles

Informations pratiques

Mercredi au piano 7 octobre 2026 – 5 mai 2027, certains mercredis Hôtel de ville de Versailles Yvelines

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T12:30:00+02:00 – 2026-10-07T13:00:00+02:00

Fin : 2027-05-05T12:30:00+02:00 – 2027-05-05T13:00:00+02:00

La salle des mariages de l’Hôtel de ville ouvre ses portes pour une pause méridienne pianistique offerte par les étudiants du Conservatoire et ses partenaires.

Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France

Pause méridienne pianistique

Versailles Grand Parc / Magali Hochet