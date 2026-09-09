Mercredi au piano, Hôtel de ville de Versailles, Versailles
mercredi 7 octobre 2026 · Hôtel de ville de Versailles · Versailles
Informations pratiques
Mercredi au piano 7 octobre 2026 – 5 mai 2027, certains mercredis Hôtel de ville de Versailles Yvelines
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T12:30:00+02:00 – 2026-10-07T13:00:00+02:00
Fin : 2027-05-05T12:30:00+02:00 – 2027-05-05T13:00:00+02:00
La salle des mariages de l’Hôtel de ville ouvre ses portes pour une pause méridienne pianistique offerte par les étudiants du Conservatoire et ses partenaires.
Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France
Pause méridienne pianistique
Versailles Grand Parc / Magali Hochet
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