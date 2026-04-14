Montélimar

Mercredis Festifs SENIORITA

Kiosque du Jardin Public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:30:00

fin : 2026-08-26 22:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Une soirée aux sonorités rétro et latines, entre swing, jazz et rythmes ensoleillés, pour un moment élégant, chaleureux et dépaysant.

Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (Soleil FM).

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Kiosque du Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

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English :

An evening of retro and Latin sounds, between swing, jazz and sunny rhythms, for an elegant, warm and exotic moment.

Opening act: a DJ set by local radio station Soleil FM.

L’événement Mercredis Festifs SENIORITA Montélimar a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération