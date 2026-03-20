Mercy Girl • Die Badewanne • GBGB SUPERSONIC Paris

MERCY GIRL (22h00)

(Darkwave – Glasgow, UK)

Fondé en 2024 par Daisy Miles, Davey Purdie, Craig Harkness et Kylie MacNaughton, ce groupe de musique électronique basé à Glasgow explore les thèmes de l’amour, du désespoir et de l’incertitude de l’expérience humaine.

S’inspirant de l’EBM, de la darkwave et de l’électro-pop, Mercy Girl évoque à la fois le réconfort d’une autoroute sombre et déserte, et l’abandon d’une piste de danse baignée de néons.

Depuis ses débuts en novembre 2024, le groupe s’est constitué un public international et une communauté de fans en ligne. Sa musique est régulièrement diffusée et utilisée pour promouvoir des soirées club de la scène dark partout, de Los Angeles à Berlin.

Le groupe a fait salle comble lors de son premier concert en tête d’affiche au Hug and Pint à Glasgow et a partagé la scène avec Justin Warfield (She Wants Revenge) lors d’un concert à guichets fermés à l’Oslo de Hackney, à Londres. Leur dernier single, « No Sound », a été sélectionné comme « Track of the Week » sur BBC 6 Music, et a bénéficié d’un soutien important de la part de BBC Introducing Scotland, qui lui a consacré un reportage complet dans le cadre de sa rubrique « Artist of the Week ».

https://mercygirlband.bandcamp.com/

DIE BADEWANNE (21h00)

(Post punk trip hop – Icy Cold Records – France)

Trio germano-Français à la proposition trip hop froide et bruitiste. Toujours à la frontière entre la consonance et dissonance, les machines répondent aux cordes dans leur plaintes.

Les 3 influences : Massive attack, Spill Gold & Molchat Doma

https://icycoldrecords.bandcamp.com/…/icr112-allein-in…

GBGB (20h00)

(Dreampop – Lofish Records – Paris, FR)

GBGB présente son premier single Drôle d’Exercice début 2025, un morceau aux influences new-wave et un texte en français. Son second single Dur Labeur explore davantage les sonorités et les rythmes pop et permet d’entrevoir le panorama que constitue son premier EP à venir.

Les 3 influences : Flavien Berger, Snuggle, Panda Bear

https://gbgbgbgb.bandcamp.com/

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Lundi 20 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Boy Harsher, Linea Aspera & Cold Cave

Le lundi 20 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-21T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T19:00:00+02:00_2026-04-20T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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