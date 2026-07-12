Mermaids, Sweat your prayers, un spectacle néo-futuriste et féministe au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Un casting 100% féminin, aussi bien sur le

plateau que dans les coulisses de ce spectacle néo-futuriste. Fluides,

mystérieuses, ces présences hybrides évoluent entre réel et virtuel,

mêlant danse, acrobatie, musique électronique et chant. À partir des

mythes et face aux bouleversements du monde, le spectacle invente un

récit d’aujourd’hui, où la métamorphose devient une réponse au chaos,

une manière de faire émerger d’autres possibles plus désirables.

Au cœur d’une scénographie numérique – paysage interactif et mouvant – Mermaids

propose une expérience immersive, où tout se recompose à vue pour

inventer de nouvelles façons d’être au monde. Et si l’avenir était

aquatique et féminin ?

Avertissement : ce spectacle comporte de la lumière vive et un volume sonore élevé

Distribution

Conception, création, chorégraphie Justine Berthillot

Interprètes Anna Tierney, Serena Bottet, Tia Balacey, Solène Ezin

Chanteuse lyrique Clémence Niclas

Composition musicale Romane Santarelli

Création sonore Ludovic Enderlen

Lumières et régie générale Aby Mathieu

Création vidéo 3D Valentin Naffetat

Costumes Marnie Langlois

Regard extérieur Mosi Espinoza

Régie vidéo, son Isia Delemer

Production, diffusion Le B.E.C, Claire Nollez et Romain Courault

Plonger dans Mermaids, c’est entrer dans un univers utopique – aquatique, pop et interconnecté – où les corps se transforment et se réinventent. La chorégraphe et circassienne Justine Berthillot imagine des figures de sirènes, mi-femmes mi-poissons, incarnées par quatre danseuses-acrobates et une chanteuse lyrique.

Du mercredi 26 mai 2027 au samedi 29 mai 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

de 5€ à 28€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-26T23:00:00+02:00

fin : 2027-05-29T22:00:00+02:00

Date(s) : 2027-05-26T20:00:00+02:00_2027-05-26T21:00:00+02:00;2027-05-27T20:00:00+02:00_2027-05-27T21:00:00+02:00;2027-05-28T20:00:00+02:00_2027-05-28T21:00:00+02:00;2027-05-29T18:00:00+02:00_2027-05-29T19:00:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/mermaids-sweat-your-prayers/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Théâtre Silvia Monfort et trouvez le meilleur itinéraire

