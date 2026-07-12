Mermaids, Sweat your prayers, un spectacle néo-futuriste et féministe au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
mercredi 26 mai 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Un casting 100% féminin, aussi bien sur le
plateau que dans les coulisses de ce spectacle néo-futuriste. Fluides,
mystérieuses, ces présences hybrides évoluent entre réel et virtuel,
mêlant danse, acrobatie, musique électronique et chant. À partir des
mythes et face aux bouleversements du monde, le spectacle invente un
récit d’aujourd’hui, où la métamorphose devient une réponse au chaos,
une manière de faire émerger d’autres possibles plus désirables.
Au cœur d’une scénographie numérique – paysage interactif et mouvant – Mermaids
propose une expérience immersive, où tout se recompose à vue pour
inventer de nouvelles façons d’être au monde. Et si l’avenir était
aquatique et féminin ?
Avertissement : ce spectacle comporte de la lumière vive et un volume sonore élevé
Distribution
Conception, création, chorégraphie Justine Berthillot
Interprètes Anna Tierney, Serena Bottet, Tia Balacey, Solène Ezin
Chanteuse lyrique Clémence Niclas
Composition musicale Romane Santarelli
Création sonore Ludovic Enderlen
Lumières et régie générale Aby Mathieu
Création vidéo 3D Valentin Naffetat
Costumes Marnie Langlois
Regard extérieur Mosi Espinoza
Régie vidéo, son Isia Delemer
Production, diffusion Le B.E.C, Claire Nollez et Romain Courault
Plonger dans Mermaids, c’est entrer dans un univers utopique – aquatique, pop et interconnecté – où les corps se transforment et se réinventent. La chorégraphe et circassienne Justine Berthillot imagine des figures de sirènes, mi-femmes mi-poissons, incarnées par quatre danseuses-acrobates et une chanteuse lyrique.
Du mercredi 26 mai 2027 au samedi 29 mai 2027 :
samedi
de 18h00 à 19h00
mercredi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h00
payant
de 5€ à 28€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-26T23:00:00+02:00
fin : 2027-05-29T22:00:00+02:00
Date(s) : 2027-05-26T20:00:00+02:00_2027-05-26T21:00:00+02:00;2027-05-27T20:00:00+02:00_2027-05-27T21:00:00+02:00;2027-05-28T20:00:00+02:00_2027-05-28T21:00:00+02:00;2027-05-29T18:00:00+02:00_2027-05-29T19:00:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/mermaids-sweat-your-prayers/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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