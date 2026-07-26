Meryem Koufi & Mehdi Haddab Studio de l’Ermitage Paris

Informations pratiques

Meryem Koufi (direction artistique, chant, kouitra) et Mehdi Haddab (oud électrique, réalisation artistique) proposent une relecture audacieuse et inspirée de la Nouba traditionnelle de l’École d’Alger.

Sortie de l’album : Nuba Nova 2 (Buda Musique – 2026).

Le mercredi 14 octobre 2026

de 20h30 à 22h00

payant Prévente : 18 EUR

Tarif sur place : 22 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-14T20:30:00+02:00_2026-10-14T22:00:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/meryem-koufi-et-mehdi-haddabab



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