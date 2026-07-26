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Meryem Koufi & Mehdi Haddab Studio de l’Ermitage Paris

mercredi 14 octobre 2026 · Studio de l'Ermitage · Paris

Meryem Koufi & Mehdi Haddab Studio de l’Ermitage Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Studio de l'Ermitage
Adresse
8 Rue de l'Ermitage
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
Prévente : 18 EUR Tarif sur place : 22 EUR

Meryem Koufi (direction artistique, chant, kouitra) et Mehdi Haddab (oud électrique, réalisation artistique) proposent une relecture audacieuse et inspirée de la Nouba traditionnelle de l’École d’Alger.

Sortie de l’album : Nuba Nova 2 (Buda Musique – 2026).
Le mercredi 14 octobre 2026
de 20h30 à 22h00
payant Prévente : 18 EUR
Tarif sur place : 22 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-15T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T20:30:00+02:00_2026-10-14T22:00:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage  75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/meryem-koufi-et-mehdi-haddabab


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