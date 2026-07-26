Meryem Koufi & Mehdi Haddab Studio de l’Ermitage Paris
mercredi 14 octobre 2026 · Studio de l'Ermitage · Paris
Informations pratiques
Meryem Koufi (direction artistique, chant, kouitra) et Mehdi Haddab (oud électrique, réalisation artistique) proposent une relecture audacieuse et inspirée de la Nouba traditionnelle de l’École d’Alger.
Sortie de l’album : Nuba Nova 2 (Buda Musique – 2026).
Le mercredi 14 octobre 2026
de 20h30 à 22h00
payant Prévente : 18 EUR
Tarif sur place : 22 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-15T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T20:30:00+02:00_2026-10-14T22:00:00+02:00
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
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