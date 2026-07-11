Mes Rondes intérieures CCM Jean Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Mes Rondes intérieures

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-06

Un partage d’allégories abstraites de ressentis et vécus intimes et de représentations toutes personnelles d’éléments issus de la Nature.

Aude Arnold grave la chaux, son médium de prédilection depuis plus de 20 ans. Elle pratique principalement deux techniques, issues de procédés séculaires qu’elle a adaptés à ses besoins la gravure à la pointe sèche, réalisée dans l’enduit sec, un travail précis et long dans le temps, et la gravure à l’acide, sur le principe de l’eau-forte.

Chaque phase de travail est une immersion dans un état d’être particulier. Le temps de gravure à la pointe ou celui du dessin préparatoire est méditatif. Le passage de l’acide, le mélange des pigments et la mise en couleur se font dans un type d’énergie plus intense. La réalisation s’inscrit dans la durée plusieurs semaines ou mois et l’engagement que ces processus de création impliquent est essentiel pour la p .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

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English : Mes Rondes intérieures

L’événement Mes Rondes intérieures Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole