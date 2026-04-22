MESDAMES EN VRAIES en tournée et au Grand Rex Grand Rex Paris
MESDAMES EN VRAIES en tournée et au Grand Rex Grand Rex Paris dimanche 11 octobre 2026.
Suivies par 1,2 million
d’abonné(e)s sur leurs réseaux sociaux depuis 2 ans ces femmes, qui incarnent
le média Mesdames, sortent des écrans pour partir à la rencontre de leur
public… en vrai !
L’occasion pour ces huit femmes
de plus de 45 ans de se raconter sur scène et d’aborder tous les sujets
avec impertinence, réflexion et beaucoup d’humour que ce soit la
ménopause, la sexualité, les addictions, la prise de poids, le temps qui passe,
le corps qui change, le regard des autres, comment trouver sa place… Cela
nous concerne toutes et tous !
Emmenées par Maïtena Biraben
mais aussi Sonia Dubois, Ariane Massenet, Elsa Wolinski et
d’autres ; elles monteront sur scène pour partager avec leur public leurs
expériences, leurs premières fois, leurs doutes et les possibilités que leur
procure leur âge !
Une soirée pour réfléchir, sourire,
surprendre, nous donner ou redonner confiance à toutes, quel que soit notre
âge, parce que vieillir est aussi une chance, une joie, une nouvelle
énergie !
Les femmes de + de 45 ans sont en
marche !
Pour la première fois, des femmes de plus de 45 ans se racontent sur scène ! MESDAMES EN VRAIES seront cet automne en tournée dans toute la France et au Grand Rex à Paris le 11 octobre 2026 !
Le dimanche 11 octobre 2026
de 17h00 à 19h00
payant
38,00 € à 110,00 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T20:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-11T17:00:00+02:00_2026-10-11T19:00:00+02:00
Grand Rex 1 boulevard Poissonière 75002 Paris
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