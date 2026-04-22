MESDAMES EN VRAIES en tournée et au Grand Rex Grand Rex Paris

Suivies par 1,2 million

d’abonné(e)s sur leurs réseaux sociaux depuis 2 ans ces femmes, qui incarnent

le média Mesdames, sortent des écrans pour partir à la rencontre de leur

public… en vrai !

L’occasion pour ces huit femmes

de plus de 45 ans de se raconter sur scène et d’aborder tous les sujets

avec impertinence, réflexion et beaucoup d’humour que ce soit la

ménopause, la sexualité, les addictions, la prise de poids, le temps qui passe,

le corps qui change, le regard des autres, comment trouver sa place… Cela

nous concerne toutes et tous !

Emmenées par Maïtena Biraben

mais aussi Sonia Dubois, Ariane Massenet, Elsa Wolinski et

d’autres ; elles monteront sur scène pour partager avec leur public leurs

expériences, leurs premières fois, leurs doutes et les possibilités que leur

procure leur âge !

Une soirée pour réfléchir, sourire,

surprendre, nous donner ou redonner confiance à toutes, quel que soit notre

âge, parce que vieillir est aussi une chance, une joie, une nouvelle

énergie !

Les femmes de + de 45 ans sont en

marche !

Pour la première fois, des femmes de plus de 45 ans se racontent sur scène ! MESDAMES EN VRAIES seront cet automne en tournée dans toute la France et au Grand Rex à Paris le 11 octobre 2026 !

Le dimanche 11 octobre 2026

de 17h00 à 19h00

payant

38,00 € à 110,00 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T20:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-11T17:00:00+02:00_2026-10-11T19:00:00+02:00

Grand Rex 1 boulevard Poissonière 75002 Paris



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